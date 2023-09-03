Украинцы результативными действиями не отличились.

В воскресенье, 3 сентября, состоялся поединок четвертого тура чемпионата Испании по футболу между "Жироной" и "Лас-Пальмасом".

Игра проходила на стадионе "Монтиливи" и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

Футболисты "Жироны" забили первый мяч в этой встрече на 30-й минуте матча, однако после вмешательства ВАР взятие ворот было отменено из-за офсайда.

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Победу в этой игре хозяева поля сумели вырвать на последней минуте основного времени - гол с передачи Яна Коуту забил Порту.

"Жирона" - "Лас-Пальмас" - 1:0

Гол: Порту, 89

"Жирона": Гассанига, Арнау (Коуто, 62), Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес, Алейш Гарсия, Цыганков (Порту, 75), Эррера (Торре, 62), Мартин, Савио (Валери, 72), Стуани (Довбик, 62)

"Лас-Пальмас": Вальес, Араухо, Алекс Суарес, Мармоль, Серхи Кардона, Кириан Родригес (Перроне, 56), Луаодис (Мфулу, 86), Виера (Муньос, 86), Пехиньо (Бенито Рамирес, 57), Каба, Мунир (Марк Кардона, 76)

Предупреждения: Савио, 23, Давид Лопес, 69, Коуто, 85 - Серхи Кардона, 26, Мармоль, 35, Кириан Родригес, 48

Обзор матча:

Отметим, что украинский полузащитник Виктор Цыганков вышел в основном составе "Жироны" и отыграл 75 минут. Вместо него на поле вышел Порту, который забил победный гол. Артем Довбик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 62-й минуте, заменив Кристиана Стуани. Результативными действиями украинцы не отличились.

За четыре тура "Жирона" набрала 10 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Лас-Пальмас" с 2 баллами идет на 17-м месте. Лидирует - мадридский "Реал" (12 очков).

В следующем туре чемпионата Испании "Жирона" сыграет против "Гранады", а "Лас-Пальмас" встретится "Севильей".

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