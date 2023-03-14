"Атлетико" сумел дожать "Жирону" лишь в компенсированное время.

В понедельник, 13 марта, состоялся поединок 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" принимала мадридский "Атлетико".

Игра проходила на стадионе "Монтиливи" и завершилась минимальной победой гостей.

Единственный гол в игре был забит уже в компенсированное ко второму тайму время. На 90+4-й минуте форвард мадридского гранда Альваро Мората забил после подачи с углового.

Видео дня

"Жирона" - "Атлетико" - 0:1

Голы: Мората, 90+4

"Жирона": Гассанига, Арнау, Буэно, Давид Лопес, Гутьеррес, Цыганков (Вилья, 87), Алейш Гарсия (Эспиноса, 87), Ромеу (Мартин, 75), Борха Гарсия (Валери, 64), Рикельме, Кастельянос (Стуани, 75)

"Атлетико": Облак, Молина, Хименес, Савич, Эрмосо, Карраско (Сауль, 76), Льоренте (де Пауль, 62), Коке (Витсель, 81), Лемар (Корреа, 62), Гризманн, Депай (Мората, 62)

Предупреждения: Стуани, 90+10, Гассанига, 90+11 - Льоренте, 57, Савич, 66, де Пауль, 90+7

Обзор матча:

Украинский футболист "Жироны" Виктор Цыганков провел на поле 87 минут, но результативными действиями не отметился.

Отметим, что по оценкам статистического портала Whoscored, украинец был одним из лучших игроков "Жироны" в этом матче. За игру против "Атлетико" Цыганков наряду с Алейшем Гарсией и Сантьяго Буэно получил 6,8 балла.

За проведенное время на поле Виктор сделал 38 касаний мяча, отдал 20 точных передачи из 27 (74%), в том числе две ключевые, нанес 1 удар в створ ворот, провел 1 удачную обводку, заработал 1 фол и дважды перехватил мяч.

Добавим, что 25-летний полузащитник прервал серию из трех матчей с результативными действиями. Виктор Цыганков сыграл свой 6 поединок за "Жирону", на его счету 1 гол и 3 ассиста.

По итогам матча "Атлетико" набрал 48 очков и закрепился на третьем месте турнирной таблицы. "Жирона", у которой осталось 30 очков, занимает 12-ю позицию.

В следующем туре чемпионата "Жирона" встретится с "Райо Вальекано", а "Атлетико" с "Валенсией". Обе игры состоятся 18 марта.

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