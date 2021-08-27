27 августа в Стамбуле пройдет жеребьевка группового этапа Лиги конференций УЕФА 2021-2022. Начало - в 14:30.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа Лиги конференций.
Луганская "Заря" в ходе жеребьевки узнает своих соперников.
Жеребьевка Лиги конференций
Онлайн-трансляция
Уже известно, что групповой этап Лиги конференций УЕФА стартует 16 сентября. 9 декабря клубы сыграют заключительный, шестой, тур группового этапа.
Как выглядит состав корзин:
Корзина 1: Рома, Тоттенхэм, Базель, Славия, Копенгаген, Гент, АЗ, ЛАСК
Корзина 2: Фейенорд, Карабах, Маккаби Тель-Авив, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж, ЗАРЯ (Луганск)
Корзина 3: Унион Берлин, ЦСКА София, Витесс, Слован Братислава, Яблонец, Алашкерт, Флора, Кайрат
Корзина 4: Линкольн, Раннерс, Омония, Анортосис, ХИК, Маккаби Хайфа, Буде-Глимт, Мура
Напомним, что в одну группу не смогут попасть команды из одной страны.
По итогам жеребьевки 32 команды будут разбиты на 8 групп. В турнире сыграют 5 победителей раунда плей-офф Лиги конференций в Пути чемпионов, 17 победителей раунда плей-офф Лиги конференций в Основном пути и 10 команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА.