Сборная Украины будет в третьей корзине при жеребьевке.

Во вторник, 27 сентября, состоялся матч шестого тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Украины сыграла вничью против Шотландии (0:0).

После завершения группового этапа Лиги наций сформировались все корзины для жеребьевки квалификационного раунда футбольного Евро-2024.

Команды распределялись следующим образом: отдельная корзина UNL, куда попали победители групп дивизиона А Лиги наций; 6 команд в корзине 1, по 10 команд со 2 по 5 корзины и 3 команды - в заключительной корзине 6.

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"Сине-желтые" оказались в третьей корзине, а если бы они обыграли Шотландию и выиграли группу Лиги наций, то были бы во второй.

Не принимает участия в жеребьевке Германия, которая будет хозяйкой Евро-2024. А также Россия, которую отстранили от соревнований из-за военной агрессии против Украины.

Состав корзин квалификации Евро-2024:

Корзина "финала четырех" Лиги наций : Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия

: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия 1-я корзина : Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша

: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша 2-я корзина : Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия

: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия 3-я корзина : Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения

: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения 4-я корзина : Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.

: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония. 5-я корзина : Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта

: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта 6-я корзина : Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

Евро-2024: что известно

Жеребьевка квалификационного раунда Евро-2024 состоится 9 октября в немецком Франкфурте. Начало - в 13:00 по киевскому времени.

Матчи группового этапа квалификации Евро-2024 пройдут с марта по ноябрь 2023 года. Команды, которые финишируют на первом и втором местах в своих группах, выйдут в финальную часть чемпионата Европы. Еще три путевки на Евро-2024 будут разыграны в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф раунде между 12-ю лучшими сборными Лиги наций-2022/23 (среди тех, кто не попадет на Евро напрямую).

Финальный турнир пройдет в июне-июле 2024 года в Германии. На групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Матчи финальной стадии будут принимать 10 городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

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