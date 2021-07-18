С нового сезона у "горняков" есть своя женская команда.

Женская команда донецкого "Шахтера" 18 июля провела свой первый матч в истории.

Команда была создана, так как УАФ обязала клубы УПЛ с нового сезона создать женские команды.

Как сообщил официальный сайт "Шахтера", в рамках подготовительного сбора к сезону женская команда провела спарринг с киевской "Еднистю". Команды провели 3 тайма по 25 минут.

Уже за первые 12 минут матча футболистки "Шахтера" забили сопернику 4 гола, а первый мяч в истории женской команды "Шахтера" на свой счет записала единственный легионер в составе - Вероника Кожухарь из Молдовы. Всего в ее активе шесть голов.

"Шахтер" - "Еднисть" - 16:0

Голы: Кожухарь, 2, 11, 45, 54, 55, 67, Кревская, 9, Янчук, 12, 28, 41, 48, Вегерич, 49, Мохнач, 57 (с пенальти), Старухина, 58, Ковб, 71, Молодюк, 75

YouTube-канал "Шахтера" опубликовал полное видео матча.

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Автор: Антон Дударь