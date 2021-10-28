У Криштиану Роналду уже есть четверо детей / фото instagram.com/cristiano
Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес ожидают пополнения в семье.
Об этом Роналду сообщил на своей странице в Instagram.
"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами", - написал португалец.
Он также опубликовал совместное фото с Джорджиной, на котором они держат снимки УЗИ.
фото instagram.com/cristiano
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По информации Hola, Родригес находится на 12-й неделе беременности. Таким образом, близнецы должны появиться на свет летом следующего года.
Криштиану Роналду: дети
- У Роналду уже есть четверо детей: Криштиану-младший, который родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео (летом 2017-го) и дочь Алана Мартина (осенью 2017-го).
- Первые три ребенка Роналду - от суррогатных матерей, тогда как матерью Аланы Мартины является Родригес.