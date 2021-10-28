Португальский футболист и его возлюбленная готовятся к пополнению в семье.

Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес ожидают пополнения в семье.

Об этом Роналду сообщил на своей странице в Instagram.

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами", - написал португалец.

Он также опубликовал совместное фото с Джорджиной, на котором они держат снимки УЗИ.

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По информации Hola, Родригес находится на 12-й неделе беременности. Таким образом, близнецы должны появиться на свет летом следующего года.

Криштиану Роналду: дети

У Роналду уже есть четверо детей: Криштиану-младший, который родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео (летом 2017-го) и дочь Алана Мартина (осенью 2017-го).

Первые три ребенка Роналду - от суррогатных матерей, тогда как матерью Аланы Мартины является Родригес.

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Автор: Антон Дударь