Криштиану Роналду продолжает бить все возможные рекорды.

В среду, 20 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" принимал на "Олд Траффорд" итальянскую "Аталанту".

Этот поединок стал знаменательным для форварда "манкунианцев" Криштиану Роналду, который обновил сразу три рекорда.

Как сообщает Goal, португальский нападающий забивал в Лиге чемпионов 38 командам, что является рекордом турнира.

Кроме того, нападающий английского клуба сыграл свой 187-й матч в еврокубковых турнирах. Он обошел легендарного экс-голкипера "Реала" Икера Касильяса (186 игр) и стал единоличным рекордсменом по этому показателю.

На счету Роналду 183 поединка в Лиге чемпионов (включая квалификацию), по два в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.

Также в матче против "Аталанты" Роналду отметился забитым голом, который принес не только победу "МЮ", но и обновил его личный рекорд по забитым мячам в Лиге чемпионов. Португалец забил 137 голов в главном клубном евротурнире и является лучшим голеадором в истории этого соревнования.

Вторым идет нападающий Лионель Месси, забивший 19 октября 2 мяча в игре "ПСЖ" с "Лейпцигом" (3:2). У него 123 мяча.

Криштиану Роналду: недавние рекорды

"Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов:

"МЮ" сыграл три матча в рамках нынешнего сезона Лиги чемпионов. В 1-м туре "красные дьяволы" проиграли "Янг Бойзу" (1:2), во 2-м туре переиграли "Вильярреал" (2:1), в 3-м туре была бита "Аталанта" Руслана Малиновского (3:2).

"Манчестер Юнайтед" набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. "Аталанта" (4) - вторая, "Вильярреал" (4) - третий, "Янг Бойз" (3) - четвертый.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" вновь сыграет с "Аталантой". Поединок пройдет 2 ноября на стадионе итальянского клуба.

Автор: Владимир Медяник