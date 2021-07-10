Андрей Воробей подчеркнул, что его огорчило качество игры команды.

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей оценил выступление "желто-синих" на Евро-2020.

В интервью сайту zbirna.com Воробей оценил выступление команды по пятибалльной шкале:

"Если говорить об игре, то я бы оценил выступление нашей команды на тройку, но результат оказался выше, сборная пробилась в четвертьфинал Евро, это хороший показатель, поэтому поставлю четверку".

Экс-футболист подчеркнул, что ему не понравилась игра команды:

"Огорчило качество игры практически во всех поединках. Это однозначно не то, что может демонстрировать эта команда. Также я ожидал большего от наших лидеров. Их исполнительское мастерство оставляло желать лучшего".

Кроме того, он выразил мнение, что тренерскому штабу нужно было больше доверять запасным:

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"Как можно играть без внедрения свежих сил после столь длительного клубного сезона. Как правило, выходил Виктор Цыганков и Марлос, но на общую картину игры, не находясь в своих лучших кондициях, эти футболисты повлиять не могли. Столь нерешительные планы относительно замен в нашей команде связаны с тренерскими задумками. Мне кажется, все-таки у Андрея Шевченко был некий мандраж относительно замен, боязнь ничего не испортить. Но как показал турнир, от этого лучше не стало".

Также Воробей назвал то, что ему понравилось в игре сборной:

"Что понравилось? В трудную минуту, когда после поражения от Австрии мы вышли в 1/8-ю, команда сплотилась, показала характер, и вытянула игру против шведов".

А лучшими игроками сборной Украины на турнире Воробей назвал Георгия Бущана, Андрея Ярмоленко и Александра Караваева.

Сборная Украины на Евро-2020: результаты

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Автор: Антон Дударь