Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей оценил выступление "желто-синих" на Евро-2020.
В интервью сайту zbirna.com Воробей оценил выступление команды по пятибалльной шкале:
"Если говорить об игре, то я бы оценил выступление нашей команды на тройку, но результат оказался выше, сборная пробилась в четвертьфинал Евро, это хороший показатель, поэтому поставлю четверку".
Экс-футболист подчеркнул, что ему не понравилась игра команды:
"Огорчило качество игры практически во всех поединках. Это однозначно не то, что может демонстрировать эта команда. Также я ожидал большего от наших лидеров. Их исполнительское мастерство оставляло желать лучшего".
Кроме того, он выразил мнение, что тренерскому штабу нужно было больше доверять запасным:
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"Как можно играть без внедрения свежих сил после столь длительного клубного сезона. Как правило, выходил Виктор Цыганков и Марлос, но на общую картину игры, не находясь в своих лучших кондициях, эти футболисты повлиять не могли. Столь нерешительные планы относительно замен в нашей команде связаны с тренерскими задумками. Мне кажется, все-таки у Андрея Шевченко был некий мандраж относительно замен, боязнь ничего не испортить. Но как показал турнир, от этого лучше не стало".
Также Воробей назвал то, что ему понравилось в игре сборной:
"Что понравилось? В трудную минуту, когда после поражения от Австрии мы вышли в 1/8-ю, команда сплотилась, показала характер, и вытянула игру против шведов".
А лучшими игроками сборной Украины на турнире Воробей назвал Георгия Бущана, Андрея Ярмоленко и Александра Караваева.
Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию - 2:1.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
- В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места, и впервые пробились в плей-офф чемпионатов Европы.
- В 1/8 финала сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции благодаря голу Артема Довбика - 2:1. Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро.
- В 1/4 финала сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4: видео голов матча.
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