За важным матчем национальной сборной президент следил в одном из столичных пабов вместе с другими посетителями.

Вчера, 16 ноября, сборная Украины по футболу обыграла сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Президент Владимир Зеленский следил за решающим матчем в одном из столичных пабов.

Читайте такжеОтбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 16 ноября, положение командОб этом сообщила одна из посетительниц заведения в Instagram.

Женщина опубликовала фотографию, на которой Зеленский болеет за сборную Украины по футболу в компании главы Офиса президента Андрея Ермака.

Оба устроили себе классический вечер болельщика. Компания заказала пива и снеков.

После матча Зеленский любезно согласился на селфи с посетительницей паба.

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходил с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября.

Квалификация ЧМ-2022: какие команды уже вышли на ЧМ.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получили прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Автор: Марта Гичко