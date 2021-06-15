Роберто Де Дзерби ответил на вопросы СМИ.

Вице-чемпион Украины "Шахтер" провел презентацию нового главного тренера команды Роберто Де Дзерби.

Презентация прошла на НСК "Олимпийский". Итальянский специалист ответил на вопросы СМИ.

О своих первых впечатлениях:

"Я прибыл в клуб, который считаю топ-клубом. Здесь очень сильные игроки. Первые впечатления от "Шахтера" великолепные. Мне кажется, это все слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Уже сейчас у меня установились прекрасные отношения с работниками клуба. Игроки также профессионалы и серьезно относятся к своим обязанностям. У меня только недавно появилась возможность с ними познакомиться и был рад тому, что я увидел. У нас есть все предпосылки для того, чтобы провести великолепный сезон".

О своем стиле работы:

"Тренер-диктатор или тренер-демократ? Умный тренер не должен вести себя одинаково со всеми игроками во всех ситуациях. Иногда нужно быть жестким, и когда нужно будет проявить жесткость - я ее проявлю. Но по тому, что я увидел, с этой командой нет необходимости быть диктатором. Это не принесет плодов. Я тренер-демократ".

О главном тренере "Динамо" Мирче Луческу:

"Когда Луческу работал в "Брешии", я каждый матч проводил на фанатском секторе команды - на самом жарком месте на трибунах. Луческу - великий тренер, это маэстро. Противостояние с таким сильным тренером будет дополнительным стимулом проявить себя с наилучшей стороны. Я постараюсь подготовить свою команду наилучшим образом к матчам с "Динамо" - знаю, насколько они важны".

О том, что знал об украинском футболе:

"Я знал сборную, которой руководит Андрей Шевченко и итальянский тренерский штаб. И, конечно же, я знал "Шахтер", в Италии следят за этим клубом. Бывшие игроки "Шахтера" известны всем, этот клуб все уважают".

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О трансферном окне:

"Рынок для нас еще не закрыт – ни на вход, ни на выход. Игроки из аренд могут остаться с нами, мне надо познакомиться с ними лично поближе. Новичок Педриньо - игрок, который очень подходит "Шахтеру", и может проявить себя на разных позициях".

Также Де Дзерби ответил на ряд других вопросов.

Видео презентации тренера опубликовал YouTube-канал "Шахтера".

Отметим, что Де Дзерби приступил к работе с командой днем ранее. Уже появилось видео его первой тренировки.

Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер": главное

"Шахтер" объявил о назначении Де Дзерби 25 мая. Итальянский специалист подписал контракт на два года.

На посту главного тренера "горняков" итальянец сменил Луиша Каштру.

Де Дзерби стал 34-м тренером в истории "Шахтера" и вторым итальянцем после Невио Скалы.

Ранее Де Дзерби тренировал итальянские "Дарфо Боарио", "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работал с "Сассуоло". В Серии А он приводил команду к одиннадцатому, восьмому и еще раз восьмому местам. В мае Де Дзерби покинул "Сассуоло" - его контракт подошел к завершению.

В "Шахтере" ранее рассказали, как вели переговоры с новым тренером.

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Автор: Антон Дударь