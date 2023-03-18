19 марта украинки сыграют решающий матч против испанской команды.

В полуфинале чемпионата Европы по футзалу женская сборная Украины оказалась лучше Венгрии.

Матч, который проходил в венгерском Дебрецене, закончился победой украинских женщин со счетом 2:1. Дублем в ворота угорок отметилась Анна Шульга.

В другом полуфинале испанки одолели Португалию со счетом 3:2. Теперь Венгрия и Португалия сойдутся в матче за бронзу. Финал ЧЕ по футзалу состоится 19 марта в 21:00 по киевскому времени. Украина сыграет против Испании, действующих чемпионок Европы. Добавим, что женская сборная Украины по футзалу впервые в истории пробилась в финал чемпионата Европы.

Видео дня

Евро-2023, футзал, женщины, 1/2 финала

Украина - Венгрия - 2:1

Голы: Шульга, 15, 32 – Хорват, 12

Украина: Кислова, Шульга, Гриценко, Дубицкая, Форсюк - Митрофанская, Терех, Дрозд, Титова, Кирильчук, Воловенко, Скибина, Бабенко, Дятел

Венгрия: Торма, Фюлеп, Тот, Крашенич, Хорват - Харгаш, Салькаи, Фабиан, Фольк, Грубер, Ивегеш, Кота, Варга, Кох

В прошлом году "Финал четырех" на Евро имел такой же состав участников. Тогда в полуфинале, правда, украинки играли против испанок, а Венгрия - против Португалии. Наши девушки разгромно уступили Испании (0:9), но в матче за третье место сумели переиграть Венгрию - 2:1.

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