Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль ЧМ по греко-римской борьбе.

Народный депутат и чемпион Олимпиады-2020 Жан Беленюк стал бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе в сербском Белграде.

В 1/8 финала соревнований в весовой категории до 87 кг украинец уступил Али Дженгизу из Турции (1:3), который вышел в финал. Таким образом, Беленюк получил шанс побороться за бронзовую медаль турнира в утешительных схватках.

Украинский борец воспользовался этой возможностью и победил сначала Тони Метсомеки из Финляндии (5:1) и Жалгасбая Бердымуратова из Узбекистана (5:3). А в решающей схватке за "бронзу" Жан Беленюк уверенно одолел Нурсултана Турсинова из Казахстана со счетом 7:2.

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Отметим, что это уже пятая медаль Беленюка на чемпионатах мира по греко-римской борьбе. В послужном списке украинца также две золотых награды, одно серебро и одна бронза.

Добавим, что кроме награды ЧМ-2023, Жан Беленюк также получил лицензию на Олимпиаду-2024 в весовой категории до 87 кг.

Напомним, самым успешным для Беленюка стало выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио, где он завоевал золотую медаль. Также украинец выборол серебро на Олимпиаде 2016 в Рио.

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