Лидер атаки "Реала" и главный тренер мадридского клуба получили заслуженные награды.

В четверг, 25 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.

После окончания жеребьевки Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучших футболиста и тренера по итогам прошлого сезона.

Приз лучшему игроку сезона достался нападающему мадридского "Реала" Кариму Бензема.

Французский футболист стал одним из главных творцов победы мадридцев в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. 34-летний нападающий стал лучшим бомбардиром турнира, записав на свой счет 15 голов.

Бензема в голосовании обошел партнера по команде Тибо Куртуа и лидера "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

Лучшим тренером по итогам прошлого сезона признали главного тренера "Реала" Карло Анчелотти.

Итальянский специалист в голосовании обошел двух представителей АПЛ – главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу и наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Напомним, мадридский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов прошлого сезона. В финале "сливочные" победили "Ливерпуль" со счетом 1:0. Кроме того, "Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА-2022. Подопечные Карло Анчелотти обыграли триумфатора Лиги Европы прошлого сезона немецкий "Айнтрахт" со счетом 2:0.

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