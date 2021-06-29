Эдуард Соболь падал в обморок по непонятным причинам.

Известный телеведущий и журналист Игорь Цыганык рассказал о проблемах со здоровьем Эдуарда Соболя, который в прошлом сезоне выиграл престижный трофей с "Брюгге".

Цыганык сообщил об этом в прямом эфире FootballHub.

"Перед началом чемпионата Европы у Соболя были проблемы со здоровьем - он терял сознание. Причем, не один раз у него были проблемы, ему становилось плохо. Проводили дополнительные обследования, но вроде бы с ним все в порядке", - заявил Цыганык.

Перед спаррингом с Северной Ирландией Андрей Шевченко говорил, что Соболь чувствует себя плохо и ему предстоит сдать дополнительные тесты по здоровью. На Евро-2020 Соболь появился лишь однажды на поле. Левого защитника выпустили на замену против Северной Македонии (2:1).

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Автор: Артем Будрин