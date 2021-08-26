Луганская команда капитулировала перед венским "Рапидом".

Луганская "Заря" в квалификации Лиги Европы потерпела второе поражение от австрийского "Рапида" и покинула турнир. В первом матче раунда плей-офф "Заря" пропустила три мяча от "Рапида", а в домашней для себя игре снова трижды пропустила. Отличие от первого поединка заключается в том, что сама команда Виктора Скрипника смогла дважды забить на этот раз.

На 89-й минуте "Заря" имела возможность сравнять счет и сделать 3:3 на табло, но форвард луганчан Шахаб Захедитабар не забил пенальти. Хотя в этой игре он второй гол команды как раз забил с одиннадцатиметровой отметки.

"Заря" - "Рапид" - 2:3 (первый матч - 0:3)

Голы: Гладкий, 40, Шахаб, 86 (пенальти) - Грюлль, 10, Граймль, 15, Фунтас, 68

"Заря": Шевченко (Мацапура, 48), Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жуниньо (Фаворов, 83), Громов, Назарина, Булеца (Кабаев, 64), Кочергин, Гладкий (Кристиан, 83), Аллахьяр (Шахаб, 64)

"Рапид": Гартлер, Стойкович (Петрович, 67), Граймль, М. Хофманн (Виммер, 67), Ульманн, Аразе (Шик, 31), Любичич, Граховац (Шустер, 67), Грюлль, Фунтос, Кара (Кнасмюлльнер, 76)

На 89-й минуте нападающий "Зари" Захедитабар не забил пенальти (вратарь)

Видео всех голов и незабитого пенальти.

"Заря" в квалификации Лиги Европы: что нужно знать

"Рапид" был единственной преградой "Зари" на пути к групповому этапу Лиги Европы. Теперь луганский клуб выступит в групповом этапе Лиги конференций.

Ранее "Заря" четыре раза играла в квалификации Лиги Европы и во всех четырех случаях останавливалась за шаг до выхода в групповой этап, уступив в раунде плей-офф. Случай с "Рапидом" стал пятым.

Автор: Артем Будрин