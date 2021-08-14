Луганская команда попытается одержать вторую победу в сезоне.

Луганская "Заря" 14 августа сыграет поединок 4-го тура УПЛ против "Миная". Матч состоится в Запорожье на "Славутич Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

"Заря" не очень уверенно стартовала в новом чемпионате - в трех матчах УПЛ в этом сезоне луганчане набрали три зачетных пункта и пока занимают девятое место. "Минай" расположился сразу по-соседству - на 10-й строчке. Закарпатский клуб имеет в активе тоже три очка, но на одну игру меньше.

В прошлом сезоне "Заря" не испытала проблем в матчах с "Минаем" - подопечные Виктора Скрипника дважды обыграли соперника: 1:0 и 3:0.

Трансляция матча на УНИАН ТВ к вашему вниманию.

Также к вашему вниманию трансляция поединка от ПРОФУТБОЛ Digital.

Автор: Артем Будрин