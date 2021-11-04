"Заря" в 4-м туре обыграла в родных стенах ЦСКА.

В четверг, 4 ноября, в рамках четвертого тура группового раунда Лиги конференций луганская "Заря" обыграла болгарский ЦСКА София (2:0).

Главный тренер украинского клуба Виктор Скрипник в послематчевом флеш-интервью Megogo прокомментировал триумф своих подопечных.

"В той ситуации, в которой мы оказываемся, играя в еврокубках – много больных, много травмированных, поэтому много футболистов играет не на своих позициях.

Читайте такжеУЕФА назвал лучший гол 4-го тура Лиги чемпионов (видео)На первый план вышла борьба, где-то сознательно отдали инициативу, нужно было терпеть, стоим на "ноль" и ожидаем свой шанс.

Не перестаю удивляться своим игрокам. Мы довольны результатом. Надеюсь, в ближайшее время многие игроки восстановятся и вернутся в строй", - сказал Скрипник.

Заря - ЦСКА: итоги матча

Это была четвертая встреча команд в официальных матчах: "Заря" выиграла трижды, один матч завершился вничью.

После четырех туров "Заря" набрала 6 очков и занимает в группе С третье место. У ЦСКА - 1 балл и последняя строчка. Лидирует "Буде-Глимт" (7 очков), на втором месте - "Рома" (6 очков).

В 3-м туре Лиги конференций "Заря" в гостях обыграла ЦСКА со счетом 1:0 благодаря голу Аллахьяра Сайядманеша.

Автор: Владимир Медяник