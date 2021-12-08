Заря готовится к матчу с Буде-Глимтом / фото ФК Заря
В четверг, 9 декабря, луганская "Заря" сыграет свой заключительный матч в нынешнем сезоне еврокубков. В рамках 6-го тура группового раунда Лиги конференций противостоять украинскому клубу будет норвежский "Буде-Глимт".
Встреча команд пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".
Заря - Буде-Глимт: где смотреть поединок
Противостояние соперников в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".
Начало встречи - в 19:45 по Киеву.
Напомним, что подопечным Виктора Скрипника не удалось пробиться в евровесну.
Читайте такжеЗаря - Буде-Глимт: прогноз букмекеров на матч Лиги конференций"Заря" - "Буде-Глимт": перед матчем
- "Заря" имеет 6 набранных очков в своем активе и досрочно заняла третье место в группе С.
- "Буде-Глимт" с 11 баллами идет на первом месте в группе. Второе место в группе у "Ромы" (10 очков, 5 игр). Кто займет первое место в группе, тот выйдет напрямую в 1/8 финала Лиги конференций, второе место попадет в 1/16 финала этого турнира.
- В первом круге "Буде-Глимт" выиграл у "Зари" на своем поле со счетом 3:1.
- Накануне матча ЛК "Заря" в рамках УПЛ одержала минимальную победу над "Ингульцом" со счетом 1:0. "Буде-Глимт" разошелся миром с "Бранном" в 29-м туре чемпионата Норвегии.
- Главным арбитром встречи назначен поляк Кшиштов Якубик. Его ассистенты - Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый судья - Збигнев Добрынин. На поединке не будет присутствовать система VAR.