"Заря" попробует взять реванш у норвежцев за поражение в первом матче.

В четверг, 9 декабря, луганская "Заря" сыграет свой заключительный матч в нынешнем сезоне еврокубков. В рамках 6-го тура группового раунда Лиги конференций противостоять украинскому клубу будет норвежский "Буде-Глимт".

Встреча команд пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Заря - Буде-Глимт: где смотреть поединок

Противостояние соперников в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".

Начало встречи - в 19:45 по Киеву.

Напомним, что подопечным Виктора Скрипника не удалось пробиться в евровесну.

"Заря" имеет 6 набранных очков в своем активе и досрочно заняла третье место в группе С.

"Буде-Глимт" с 11 баллами идет на первом месте в группе. Второе место в группе у "Ромы" (10 очков, 5 игр). Кто займет первое место в группе, тот выйдет напрямую в 1/8 финала Лиги конференций, второе место попадет в 1/16 финала этого турнира.

В первом круге "Буде-Глимт" выиграл у "Зари" на своем поле со счетом 3:1.

Накануне матча ЛК "Заря" в рамках УПЛ одержала минимальную победу над "Ингульцом" со счетом 1:0. "Буде-Глимт" разошелся миром с "Бранном" в 29-м туре чемпионата Норвегии.

Главным арбитром встречи назначен поляк Кшиштов Якубик. Его ассистенты - Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый судья - Збигнев Добрынин. На поединке не будет присутствовать система VAR.

Автор: Владимир Медяник