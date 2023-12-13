Луганский клуб сыграет заключительный поединок в еврокубках в сезоне-2023/24.

В четверг, 14 декабря, состоится поединок шестого тура группового турнира Лиги конференций УЕФА, в котором "Заря" сыграет против исландского "Брейдаблика".

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний матч для "Зари" пройдет на стадионе "Арена Люблин" (Польша).

В прошлом туре группового раунда Лиги конференций "Заря" проиграла бельгийскому "Генту" (1:4) и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. Украинский клуб с 4 баллами занимает третье место в группе В. "Брейдаблик" (0 очков) идет на последней позиции. В рамках пятого тура ЛК исландский клуб проиграл израильскому "Маккаби" Тель-Авив (1:2).

Видео дня

Накануне матча Лиги конференций против "Брейдаблика" подопечные Юрия Коваля в рамках чемпионата Украины сыграли вничью против "Кривбасса" (2:2).

Заря - Брейдаблик: прогноз

Фаворитом этого противостояния является украинский клуб. Победа "Зари" оценивается коэффициентом 1,78. Ставки на триумф "Брейдаблика" принимают с коэффициентом 4,30. Ничья - 3,90.

На гол "Зари" в матче против "Брейдаблика" можно поставить с коэффициентом 1,13. Гол исландской команды оценен коэффициентом 1,38.

Наиболее вероятным исходом этой встречи эксперты считают победу украинского клуба со счетом 2:1. На такой результат можно поставить с коэффициентом 8,80.

Заря - Брейдаблик: трансляция

Прямую трансляцию поединка "Зари" против "Брейдаблика" на территории Украины можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в поединке второго тура группового турнира Лиги конференций "Заря" на выезде победила "Брейдаблик" со счетом 1:0.

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