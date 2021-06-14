Также наставник "желто-синих" прокомментировал раннюю замену Александра Зубкова.

Коуч сборной Украины Андрей Шевченко остался доволен после напряженного поединка с Нидерландами в первом туре Евро-2020.

Слова тренера приводит УАФ.

"Интересный матч, быстрый, очень много моментов было и в первом тайме, и во втором, как с одной стороны, так и с другой. Было много интересных атак. Когда допускаешь ошибку, особенно в конце... Такой мяч, который мы пропустили, могли бы и не пропускать. Хочу поблагодарить команду за ту реакцию, которую она показала после практически проигранного матча. Мы перестроились, выпустили более свежего игрока в середину поля, наладили баланс. Думаю, команда себя хорошо показала", - считает "Шева".

"Зубков? Он почувствовал боль в икроножной мышце, поэтому была срочная замена. Как будем решать проблему с вингерами? Цыганков тренируется, если не будет никаких проблем, то будем смотреть", - добавил Андрей Николаевич.

"Почему была обратная замена Марлоса? Считаю, Марлос провел неплохой матч. Во втором тайме, когда нам не хватало скорости в середине, мы решили поменять систему. Шапаренко выпустили в середину поля, а Зинченко передвинули чуть левее. Шапаренко добавил темпа за счет мобильности. У нас появилась возможность выше прессинговать. Считаю, сделали правильную замену. Это не значит, что Марлос провел плохой матч".

"Не думали использовать схему в три центральных защитника, как в матче против Франции? У нас были варианты. Считаю, что 4-3-3 при наличии наших вингеров команда хорошо играет. Мы провели товарищеские матчи по этой схеме. Мы не команда, которая становится сзади и пытается только обороняться. Эту схему мы играем давно, и она хорошо ложится на нашу игру".

"Я очень доволен игрой. Как команда, особенно во втором тайме после 0:2, проявила характер. Вопреки поражению, мы запишем матч себе в плюс. На таком уровне и с таким соперником атакующим, то игра получилась интересной для зрителей. Было напряжение. Мне понравилось, как ребята среагировали на напряжение. Мне кажется, сборная повысила свой уровень. Моменты соперника - это нормально. Понятно, что они будут. И у нас были моменты, особенно во втором тайме", - завершил Шевченко.

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Нидерланды - Украина: цифры и факты

Сборная Украины потерпела поражение в шестом матче подряд в чемпионатах Европы (это повторение антирекорда сборной Югославии в период с 1968 по 1984 годы), но смогла прервать серию из пяти подряд матчей без забитых голов.

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук стали вторым и третьим украинцами, которые забили на Евро, после Андрея Шевченко.

Сборная Украины смогла забить на чемпионатах Европы после 72 ударов по воротам без голов.

Это был первый матч в истории чемпионатов Европы, в котором во втором тайме было забито пять голов после нулевой ничьей в первой половине игры.

Александр Зинченко в матче с Нидерландами сделал 8 отборов. В настоящее время это лучший показатель на Евро-2020.

Евро-2020: Группа C

В другом матче этой группы уже сыграли сборные Австрии и Северной Македонии.

После 1-го тура Украина занимает в своей группе третье место.

Матчи группы С проходят в Бухаресте и Амстердаме.

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Автор: Артем Будрин