Хусрав Тоиров подписал долгосрочный контракт с "горняками".

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании вингера казахстанского "Атырау" и молодежной сборной Таджикистана Хусрава Тоирова.

18-летний футболист подписал с "горняками" контракт на пять лет, сообщает официальный сайт клуба.

"Я наблюдал за "Шахтером". Это хорошая команда - мне нравится, как она играет. Оказаться в таком клубе - это мечта. Я играю левого вингера, левого нападающего. Мои цели? Работать над собой, становиться сильнее и помогать команде.

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Пугала ли меня война? Нет, я просто не мог отказаться от такого случая. Если это судьба - пусть так и будет. Я ничего не боюсь. Дай бог, скоро все наладится.

Хочу поблагодарить болельщиков "Шахтера" за то, что пишут мне в социальных сетях - я чувствую их поддержку. Сделаю все возможное, чтобы они могли гордиться мной", - приводит слова Тоирова пресс-служба "Шахтера".

Хусрав Тоиров является воспитанником таджикистанского клуба "Локомотив-Памир", за главную команду которого дебютировал в апреле 2020-го в 15 лет.

В августе 2022 он подписал соглашение с представителем Высшей лиги Казахстана "Атырау". В сезоне-2022/23 принял участие в 11 матчах, сделал 2 голевые передачи.

Тоиров является игроком молодежной сборной Таджикистана (U-20), в составе которой дебютировал в сентябре 2022 года и на сегодняшний день провел 5 матчей.

Ожидается, что Хусрав Тоиров заменит в "Шахтере" Михаила Мудрика, который этой зимой перебрался в лондонский "Челси".

Напомним, в турнирной таблице чемпионата Украины "Шахтер" идет на втором месте, отставая от "Днепра-1" на два балла. Также "горняки" в феврале в рамках 1/16 финала Лиги Европы победили французский "Ренн", а в 1/8 финала сыграют против нидерландского "Фейеноорда".

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