Форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру, который брал автограф у Андрея Шевченко, пополнил состав "Милана".
Вице-чемпионы Италии объявили о трансфере 34-летнего нападающего в своем официальном Twitter.
"Милан" часто страдал в прошлом сезоне от травматичности своего лидера - Златана Ибрагимовича. Жиру призван достойно заменить Златана в случае чего.
Жиру выбрал себе 9-й номер в новом клубе. Детали сделки не сообщаются, но, по слухам СМИ, "Милан" выложил за француза 2 миллиона евро. Сам футболист подписал контракт на 2 года.
В минувшем сезоне в активе Жиру накопилось 11 голов в 31 поединке за "Челси" во всех турнирах. Нападающий на групповом этапе Лиги чемпионов отметился покером (4 гола) в ворота "Севильи".
Оливье защищал цвета "Челси" с января 2018 года. С лондонцами он выиграл Лигу Европы в 2019 году и Лигу чемпионов в предыдущем сезоне. А со сборной Франции на ЧМ-2018 Жиру надел золотую медаль по итогам турнира. Оливье - второй бомбардир в истории сборной Франции - 46 голов. Больше только у Тьерри Анри - 51.
До "Челси" Жиру выступал за лондонский "Арсенал" и французский "Монпелье".
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