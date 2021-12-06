Евгений Хачериди почти год находится в статусе свободного агента.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди может подписать контракт с клубом из Второй лиги.

По информации ведущего "ТаТоТаке" Сергея Болотникова, в услугах опытного защитника заинтересованы львовские "Карпаты".

"Львы" рассчитывают получить солидное кадровое усиление во время зимнего перерыва. Речь идет об интересе к нескольким бывшим игрокам сборной Украины, в частности к Евгению Хачериди. "Карпаты" могут похвастаться солидными зарплатами на уровне 50 тысяч гривен в месяц и 300 тысяч премиальных на команду в случае побед. Бюджет клуба вырос с 40 млн до 54,5 млн гривен на сезон.

Читайте такжеОт чемпиона Украины до работника супермаркета: душещипательная история экс-игрока Динамо, проигравшего все свои деньгиНапомним, "Карпаты" под руководством Андрея Тлумака ушли на перерыв лидером группы А Второй лиги. Команда наработала на очень хорошие премиальные, одержав 13 побед подряд.

Евгений Хачериди: карьера

Хачериди находится без игровой практики на протяжении девяти месяцев. В начале 2021 года украинец в одностороннем порядке расторг контракт с "Динамо" Брест из-за нарушения клубом контрактных обязательств.

Также на протяжении своей карьеры Хачериди выступал за "Олком", запорожский "Металлург-2", "Волынь", киевское "Динамо" и греческий "ПАОК". В активе футболиста 51 матч за сборную Украины, где он забил 3 мяча.

В составе "Динамо" Евгений Хачериди является трехкратным чемпионом Украины и обладателем Суперкубка страны, также экс-игрок "Динамо" дважды выигрывал Кубок Украины. С греческим клубом ПАОК Хачериди выиграл чемпионат и Кубок Греции, а также выиграл Суперкубок Беларуси с "Динамо" Брест.

Автор: Владимир Медяник