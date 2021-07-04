Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко подвел итоги после вылета "желто-синих" с Евро-2020.
Украинцы покинули турнир в 1/4 финала, разгромно проиграв Англии.
В комментарии для "Великого футбола" Ярмоленко подчеркнул, что для сборной Украины выход в четвертьфинал - это "огромное достижение".
"Мы выступили хорошо. Конечно, в некоторых играх могли сыграть лучше, но я доволен общим результатом. Мы задержались дольше, чем такие команды, как Португалия, Германия, поэтому я могу только поздравить наших болельщиков с этим", - сказал полузащитник.
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"Да, мы проиграли Англии, но я считаю, что нужно смотреть, кому мы уступили - считаю, одной из лучших команд мира", - также отметил Ярмоленко.
Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию - 2:1.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
- В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места, и впервые пробились в плей-офф чемпионатов Европы.
- В 1/8 финала сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции благодаря голу Артема Довбика - 2:1. Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро.
- В 1/4 финала сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4: видео голов матча.
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