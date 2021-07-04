Капитан украинской сборной считает, что четвертьфинал - это "огромное достижение" для Украины.

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко подвел итоги после вылета "желто-синих" с Евро-2020.

Украинцы покинули турнир в 1/4 финала, разгромно проиграв Англии.

В комментарии для "Великого футбола" Ярмоленко подчеркнул, что для сборной Украины выход в четвертьфинал - это "огромное достижение".

"Мы выступили хорошо. Конечно, в некоторых играх могли сыграть лучше, но я доволен общим результатом. Мы задержались дольше, чем такие команды, как Португалия, Германия, поэтому я могу только поздравить наших болельщиков с этим", - сказал полузащитник.

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"Да, мы проиграли Англии, но я считаю, что нужно смотреть, кому мы уступили - считаю, одной из лучших команд мира", - также отметил Ярмоленко.

Сборная Украины на Евро-2020: результаты

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Автор: Антон Дударь