Победу "Барселоне" принес гол польского форварда Роберта Левандовски.

В воскресенье, 27 августа, состоялся поединок третьего тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Вильярреал" принимал "Барселону".

Игра проходила на стадионе "Де ла Керамика" и завершился победой каталонского клуба со счетом 4:3.

В первой половине встречи команды разошлись миром, забив четыре мяча. В составе каталонцев отличились Гави и Френки де Йонг. За "Вильярреал" забили Хуан Фойт и Александр Серлот.

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На старте второго тайма "Вильярреал" вышел вперед - отличился Алекс Баэна. Однако "Барселоне" удалось перевернуть ход этой встречи в течение трех минут. На 68-й минуте Ферран Торрес сравнял счет, а на 71-й минуте Роберт Левандовски принес победу команде Хави Эрнандеса.

"Вильярреал" - "Барселона" - 3:4

Голы: Фойт, 26, Серлот, 40, Баэна, 50 - Гави, 12, Де Йонг, 15, Торрес, 68, Левандовски, 71

"Вильярреал": Йоргенсен, Фойт, Габбия, Куэнка, Педраса, Терратс (Комесанья, 70), Алекс Баэна (Моралес, 77), Капу (Денис Суарес, 70), Парехо (Бреретон, 86), Жерар Морено (Ахомаш, 70), Серлот

"Барселона": Тер Штеген, Серджи Роберто, Кристенсен (Эрик Гарсия, 46), Кунде, Алонсо, Гюндоган, Ромеу (Ферран Торрес, 63), де Йонг, Гави, Ямаль (Фати, 76), Левандовски

Предупреждения: Фойт, 45+6, Терратс, 57, Габбия, 80 - Ямаль, 44, Левандовски, 45+6, Гарсия, 83

"Барселона" набрала семь очков в трех матчах и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. "Вильярреал" занимает 12-ю строчку, заработав три очка. Лидирует в чемпионате мадридский "Реал", в активе которого 9 баллов.

В следующем туре испанской Ла Лиги "Барселона" сыграет против "Осасуны", а "Вильярреал" померяется силами с "Кадисом".

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