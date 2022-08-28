Возможно, речь идет о трансфер в "Тоттенхэм". Ранее клуб проявлял интерес к Забарному.

19-летний защитник "Динамо" Илья Забарный, по информации СМИ, вскоре перейдет в клуб АПЛ.

Как сообщает The Spurs Express, украинский футболист будет играть за один из лондонских клубов. Переход якобы будет завершен в последние летние дни.

Паблик "Динамо Киев Inside" сообщил, что клуб из Лондона сделал официальное предложение киевлянам о трансфере Забарного.

Відео дня:

"Самое время начинать следить за лентой новостей. Официальное предложение сделано. Время подтягивать English", - говорится в сообщении.

Илья Забарный: карьера

Забарный является воспитанником "Динамо". Он дебютировал за первую команду 11 сентября 2020 года. С тех пор защитник закрепился в основном составе "бело-синих".

Также Забарный заиграл в сборной Украины. На его счету уже 18 матчей за "сине-желтых".

Илья входил в список претендентов на звание лучшего молодого футболиста Европы.

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