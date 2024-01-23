Надежда Навроцкая рассказал об отношении Анатолия Тимощука к собственным детям.

Бывший футболист "Шахтера" Анатолий Тимощук врет своим детям, что не поддерживает Россию в войне против Украины.

Об этом рассказала бывшая жена предателя Украины Надежда Навроцкая. Она также сообщила, что Тимощук почти не поздравляет своих детей с днем рождения, не дарит им подарки и вообще редко с ними общается.

"Дети не очень хотят с ним говорить. Иногда задают какие-то вопросы, а он какую-то дичь там говорит. Анатолий почти не поздравляет их с днем рождения. Хотя раз, по-моему, недавно поздравил. Просто по телефону, ни подарков, ничего. Например, соседи немцы шлют подарки нашим детям или деньги в конверте… А от папы вообще ноль, годами.

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Однажды, когда война началась, они спрашивали, за кого он. А Тимощук говорил, что он не за Россию. Он им наврет что-нибудь, и все. Но он такой, какой он есть. Поэтому что сделаешь. Мы это спокойно воспринимаем. Понимаете, им уже 13−14 лет. Если нет его в их жизни, то и нет. У них уже другим занята жизнь.

Он детям обещает на Рождество подарить айпед какой-то вонючий, и он их обманывает, ну что вы хотите, ну какая Украина для него? Мне кажется, он за три рубля маму родную продаст. Ему сейчас комфортно там. Он будет использован Россией позже, а он не понимает или не осознает этого. Или ему пофиг", - сказала Навроцкая в интервью NV.ua.

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине Анатолий Тимощук остался работать ассистентом главного тренера в российском "Зените". Он ни разу публично не осудил агрессию РФ.

Украинская ассоциация футбола вычеркнула предателя из истории украинского футбола, лишив его всех наград и званий.

Кроме того, Тимощук попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые предусматривают блокирование активов на территории Украины, ограничение торговых операций, а также запрет на въезд на территорию Украины.

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