"Ювентус" одержал разгромную победу над "Сассуоло" благодаря голам Влаховича и Кьезы.

Во вторник, 16 января, состоялся поединок 20-го тура итальянской Серии А, в котором "Ювентус" принимал "Сассуоло".

Игра проходила на стадионе "Альянц" и завершилась разгромной победой туринского гранда.

Счет в игре был открыт на 15-й минуте - сербский нападающий "Юве" Душан Влахович отправил мяч в сетку ворот фантастическим ударом в "девятку" из-за пределов штрафной площади. На 37-й минуте Влахович оформил дубль и удвоил преимущество туринцев. Точку в игре поставил Федерико Кьеза, забив третий мяч "Ювентуса" на 89-й минуте с передачи Мануэля Локателли.

Видео дня

"Ювентус" - "Сассуоло" - 3:0

Голы: Влахович 15, 37, Кьеза 89

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Ругани, Камбиазо (Сандро 87), Локателли, Миретти (Веа 57), Рабио, Костич (Илинг-Джуниор 81), Влахович (Милик 81), Йилдиз (Кьеза 57)

"Сассуоло": Консильи, Педерсен, Эрлич (Руан 46), Д. Феррари, Вити (Миссори 74), Болока, Энрике, Торстведт (Вольпато 70), Берарди (Кастильехо 70), Пинамонти, Лорьенте (Мулаттьери 84)

Предупреждения: Эрлич 42, Д. Феррари 64

Обзор матча:

"Ювентус" набрал 49 очков и занимает второе место в турирной таблице Серии А. "Сассуоло" с 19 баллами идет на 14-й позиции. Лидирует в чемпионате миланский "Интер" - 51 очко.

В следующем туре чемпионата Италии "Ювентус" сыграет против "Лечче", а "Сассуоло" встретится с "Монцой".

Вас также могут заинтересовать новости: