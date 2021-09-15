Юношеская лига УЕФА: Шахтер разгромил соперника в первом туре

"Горняки" без проблем разобрались с "Шерифом".

"Шахтер" U-19 стартовал в Юношеской лиге УЕФА. Юные "горняки" на выезде сыграли с молдавским "Шерифом". Матч завершился победой "Шахтера" со счетом 5:0. "Шериф" U-19 - "Шахтер" U-19 - 0:5 Голы: Векленко, 37, Сигеев, 56, Гончарук, 64, Глущенко, 68, Погорелый, 90 Напомним, что ранее киевское "Динамо" также стартовало в Юношеской лиге УЕФА с разгромной победы. Читайте такжеУкраинский клуб против украинского тренера: анонс матча Лиги чемпионов Шериф - Шахтер "Шахтер" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать "Шахтер", как основная команда "горняков", выступает в одной группе с "Шерифом", "Интером" и мадридским "Реалом".

Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, которая займет второе место - в 1/16 финала.

Во 2-м туре "Шахтер" U-19 28 сентября сыграет в гостях с "Реалом". Автор: Антон Дударь

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