"Горняки" проиграли итальянскому "Интеру".

Донецкий "Шахтер" U-19 потерпел первое поражение в розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. "Горняки" в Киеве уступили миланскому "Интеру".

Единственный гол был забит в середине первого тайма. "Интер" мог отличиться еще раз, но "Шахтер" спасла штанга.

"Шахтер", у которого 3 очка, пропустил "Интер" в турнирной таблице. Миланский клуб после двух туров набрал 4 очка.

"Шахтер" (Донецк) - "Интер" (Милан) - 0:1

Гол: Касадеи 31

"Шахтер": Твардовский, Булеза, Фарина, Козик, Капинус, Гулько, Векленко (Пушкарев 85), Сигеев, Лосенко (Бако 83), Глущенко, Гончарук (Погорелый 83)

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Напомним, что в 1-м туре "Шахтер" разгромил сверстников из "Шерифа" (5:0).

"Шахтер" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать

"Шахтер", как и основная команда "горняков", выступает в одной группе с "Шерифом", "Интером" и мадридским "Реалом".

Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, которая займет второе место - в 1/16 финала.

В 3-м туре "Шахтер" U-19 будет принимать "Реал".

Автор: Антон Дударь