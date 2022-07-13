Основными темами встречи стали кадровые вопросы, развитие "Металлиста" и инфраструктуры.

Президент харьковского футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский провел встречу с командой, тренерским штабом и администрацией — сообщает официальный клубный сайт.

Александр Ярославский, который накануне прибыл в Украину, сказал: "Наша главная цель — сохранить клуб для Харькова и харьковчан. И все наши действия направлены на это", — цитирует его пресс-служба ФК "Металлист".

Одними из ключевых вопросов для обсуждения стали переходы главного тренера первой команды Александра Кучера и нескольких игроков в "Днепр-1". Днепровский клуб пригласил Александра Кучера из-за внезапного ухода своего экс-тренера Игора Йовичевича в донецкий "Шахтер". "Днепр-1" был вынужден в срочном порядке искать нового тренера, который смог бы как можно быстрее приступить к подготовке команды к дебюту в еврокубках. В этих условиях "Днепр-1" предложил $ 1 млн. за переход качественного специалиста из Харькова. Учитывая, что средства, полученные от перехода главного тренера, можно направить на развитие футбольного клуба, "Металлист" принял решение отпустить Александра Кучера.

Цель перехода игроков харьковского клуба в "Днепр-1" тесно связана с его еврокубковыми перспективами: "Поскольку днепровский клуб будет играть в еврокубках, наши игроки, находясь в аренде, смогут получить бесценный опыт выступлений на высшем уровне. Не исключено, что временно в "Днепр-1" могут отправиться и легионеры "Металлиста". Благодаря выступлениям днепровского клуба в еврокубках, команда сможет находиться за пределами Украины, что имеет первоочередное значение для иностранных футболистов. Соответственно, аренда – единственный на сегодняшний день способ для "Металлиста" сохранить контракты своих легионеров".

Финальное слово в этом вопросе оставалось за Александром Ярославским, который сегодняшней встрече подтвердил соответствие принятого решения долгосрочным интересам "Металлиста": "Одно дело, если бы клуб играл в Харькове, на своем стадионе, другое, когда это невозможно. В этом случае для футболистов важнее всего дать поддерживать спортивную форму и профессионально расти".

В "Металлисте" также сообщают, что вице-президент клуба Евгений Красников находится на своем рабочем месте, и занимается комплектацией и подготовкой "Металлиста" к старту в УПЛ. К нынешнему времени клуб подписал контракты с тремя новыми футболистами — Дмитрием Коркишко, Данилом Кнышом и Русланом Бабенко, а также продлил контракты с несколькими действующими игроками. "При комплектации команды "Металлист" продолжает делать ставку исключительно на футболистов, соответствующих уровню УПЛ. Спортивным директором клуба назначен Василий Кобин, который уже приступил к работе. Обязанности главного тренера после ухода Александра Кучера и его помощника Юрия Ушмаева исполняет Александр Призетко. Также рассматривается вопрос привлечения к работе в тренерском штабе Ярослава Ракицкого", — сказано на сайте.

Отдельно на сегодняшней конференции была обозначена стратегия действий для Академии футбола "Металлист": она должна не просто сохраниться, но и продолжать работу на заданном ранее высоком уровне. Академия будет временно эвакуирована в Ужгород — там ее воспитанники получат возможность спокойно тренироваться.

"Александр Ярославский заверил, что клуб продолжит получать стабильное финансирование и его руководство будет делать всё необходимое, чтобы обеспечить его развитие", — сообщает пресс-служба. Напомним, что недавно в интервью Александр Ярославский подтвердил, что ФК "Металлист", невзирая на обстоятельства, продолжит свою деятельность: "Сто процентов. Миллиард процентов".