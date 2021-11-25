Андрей Ярмоленко (слева) привел свою команду к победе / фото REUTERS
Вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко забил венскому "Рапиду" в матче 5-го тура Лиги Европы.
32-летний украинец сделал первое результативное действие за лондонский клуб в текущем сезоне. Андрей открыл счет в поединке на 40-й минуте, отметившись голом головой. Затем Ярмоленко заработал пенальти, который реализовал Марк Нобл.
"Рапид" - "Вест Хэм" - 0:2
Голы: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (с пенальти)
Таким образом, "Вест Хэм" набрал 13 очков и досрочно выиграл свой квартет, где кроме "Рапида" также выступают "Генк" и загребское "Динамо".
Видео гола Ярмоленко
Видео гола Нобла
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Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"
- Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд. Его контракт рассчитан до 2022 года.
- В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки. В сезоне 2020-2021 Ярмоленко также пропустил большой отрезок из-за травмы - он не появлялся на поле с 9 февраля по 9 мая.
- В сезоне 2020-2021 на счету украинца 21 матч, 3 гола и 4 результативные передачи в составе "молотобойцев" во всех турнирах.
- Сообщалось, что зимой Ярмоленко отказался от заманчивых предложений по смене клуба.
- По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".