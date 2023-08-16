Лидер "Динамо" призвал болельщиков поддержать киевский клуб в ответной игре против "Ариса".

В четверг, 17 августа, киевское "Динамо" сыграет ответный матч против греческого "Ариса" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги конференций.

Нападающий "бело-синих" Андрей Ярмоленко прокомментировал предстоящий поединок.

"Домашний матч в Бухаресте? Конечно, это непросто, нам лучше играть в Украине, но сейчас в нашей стране война, поэтому нам приходится играть здесь. Впрочем, люди здесь дружественны нам, и мы это очень ценим.

Видео дня

Я уже играл в Румынии. Конечно, хочу пригласить всех наших людей и местных жителей, интересующихся футболом, на завтрашний матч, приходите и поддержите нас. Этот матч для болельщиков, все, кто сейчас в Румынии, нам нужны на стадионе, ведь мы играем для вас.

Мы готовы. Понимаем, что первый матч мы сыграли не на своем уровне. У нас есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию", - приводит слова Ярмоленко официальный сайт "Динамо".

Напомним, в первой игре 3-го раунда квалификации Лиги конференций "Динамо" проиграло "Арису" со счетом 0:1.

Победиль этой пары выйдет в следующий раунд Лиги конференций, где сыграет против победителя дуэли "Бешикташ" - "Нефтчи". Для проигравшей команды еврокубковый сезон закончится.

Вас также могут заинтересовать новости: