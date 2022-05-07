"Украинские военные готовы сдаться третьей стороне и находиться в этой стране до завершения войны", подчеркнул футболист.

Звезда сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко обратился к мировым лидерам с призывом организовать зеленый коридор для эвакуации всех, кто находится на "Азовстали".

"С корабельной и наземной артиллерии, из танков, боевых самолетов "Азовсталь", на котором находятся сотни гражданских (среди которых дети) и тысячи военных, среди которых 700 раненых, обстреливается россиянами. На заводе заканчивается еда, нет чистой воды и все меньше уцелевших бомбоубежищ. Ежедневно умирают гражданские и военные.

Украинские военные готовы сдаться третьей стороне и находиться в этой стране до окончания войны. Просим международные организации и мировых политиков и дипломатов давить на Путина и способствовать организации зеленого коридора для всех на "Азовстали": гражданских, военных, раненых, убитых. Это остановит кровопролитие, геноцид и смерть", – сказал Ярмоленко.

Ранее вингер "Вест Хэма" передал машину скорой помощи и гуманитарный груз родному Чернигову. Также Андрей рассказал о своем телефонном диалоге с Тимощуком.