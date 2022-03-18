"Вест Хэм" прошел в 1/4 финала ЛЕ.

В 1/8 финала Лиги Европы мерились силами лондонский "Вест Хэм" и испанская "Севилья".

Первый матч выиграли андалусийцы со счетом 1:0, а во втором поединке "Вест Хэм" смог взять реванш и перевести противостояние в дополнительные таймы. На 87-й минуте Андрей Ярмоленко вышел на замену.

На 112-й минуте украинец забил победный гол, успев первым на добивание.

Таким образом, английская команда пробилась в 1/4 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 18 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

"Вест Хэм" - "Севилья" - 2:0 (первый поединок - 0:1)

Голы: Соучек, 39, Ярмоленко, 112

Видео гола Ярмоленко

Напомним, что в прошлом поединке АПЛ Ярмоленко тоже отметился забитым мячом в ворота "Астон Виллы".

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