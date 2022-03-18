В 1/8 финала Лиги Европы мерились силами лондонский "Вест Хэм" и испанская "Севилья".
Первый матч выиграли андалусийцы со счетом 1:0, а во втором поединке "Вест Хэм" смог взять реванш и перевести противостояние в дополнительные таймы. На 87-й минуте Андрей Ярмоленко вышел на замену.
На 112-й минуте украинец забил победный гол, успев первым на добивание.
Таким образом, английская команда пробилась в 1/4 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 18 марта.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
"Вест Хэм" - "Севилья" - 2:0 (первый поединок - 0:1)
Голы: Соучек, 39, Ярмоленко, 112
Видео гола Ярмоленко
Напомним, что в прошлом поединке АПЛ Ярмоленко тоже отметился забитым мячом в ворота "Астон Виллы".
Лига Европы 2021/2022: главное
В 1/4 финала попали: "Лион" (Франция), "Айнтрахт", "РБ Лейпциг" (все - Германия), "Барселона" (Испания), "Вест Хэм" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Брага" (Португалия).
Финал пройдет в городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" 18 мая 2022 года.
Действующим победителем ЛЕ является испанский "Вильярреал".
Самый титулованный клуб Лиги Европы - "Севилья", выигравшая этот турнир шесть раз.