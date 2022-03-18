Андрей Ярмоленко / фото REUTERS

В 1/8 финала Лиги Европы мерились силами лондонский "Вест Хэм" и испанская "Севилья". 

Первый матч выиграли андалусийцы со счетом 1:0, а во втором поединке "Вест Хэм" смог взять реванш и перевести противостояние в дополнительные таймы. На 87-й минуте Андрей Ярмоленко вышел на замену. 

На 112-й минуте украинец забил победный гол, успев первым на добивание.

Таким образом, английская команда пробилась в 1/4 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 18 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

"Вест Хэм" - "Севилья" - 2:0 (первый поединок - 0:1)

Голы: Соучек, 39, Ярмоленко, 112

Видео гола Ярмоленко

Напомним, что в прошлом поединке АПЛ Ярмоленко тоже отметился забитым мячом в ворота "Астон Виллы".

Лига Европы 2021/2022: главное

  • В 1/4 финала попали: "Лион" (Франция), "Айнтрахт", "РБ Лейпциг" (все - Германия), "Барселона" (Испания), "Вест Хэм" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Брага" (Португалия).

  • Финал пройдет в городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" 18 мая 2022 года.

  • Действующим победителем ЛЕ является испанский "Вильярреал".

  • Самый титулованный клуб Лиги Европы - "Севилья", выигравшая этот турнир шесть раз.