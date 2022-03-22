Андрей выступает сугубо за спортивный принцип.

Андрей Ярмоленко прокомментировал слухи, что ФИФА якобы готова допустить сборную Украины на ЧМ-2022 без матчей плей-офф отбора.

Цитируют Ярмоленко телеканалы "Футбол 1/2/3".

"Я где-то читал, что нам хотят подарить путевку на чемпионат мира, но считаю, что это неправильно. У нас есть руки и ноги, и мы должны решать все на футбольном поле. Помогите нам остановить эту войну, закройте небо, а мы все решим на футбольном поле. Кто будет сильнее, тот достоин ехать на чемпионат мира", - заявил Андрей.

"Сейчас трудно думать о футболе, но если эта игра будет, то как мы можем выйти на футбольное поле, и не отдать все силы, глядя на то, как борются наши люди? Конечно, надо тренироваться, готовиться. Нам сто процентов будет тяжело, потому что многие из ребят сидят в Украине, не тренируются. Кто-то держит в руках автомат, кто-то развозит еду, сейчас о футболе никто не думает", - добавил Ярмоленко.

Напомним, что 24 марта в Глазго сборные Украины и Шотландии должны были сыграть полуфинал отбора на ЧМ-2022. Однако из-за войны матч перенесли на июнь.

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