Определились пары 1/4 финала Кубка Англии.

В среду, 1 марта, состоялись заключительные четыре матча 1/8 финала Кубка Англии.

Главной сенсацией игрового дня стал вылет "Саутгемптона", который выступает в АПЛ, от представителя четвертого по силе дивизиона чемпионата Англии - "Гримсби". "Святые" проиграли на своем поле со счетом 1:2.

Также сенсационно вылетел на стадии 1/8 финала лондонский "Тоттенхэм". "Шпоры" проиграли на выезде против представителя Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" также был близок к тому, чтобы вылететь из Кубка Англии, но команде Эрика тен Хага удалось совершить камбэк в противостоянии с "Вест Хэмом" и выйти в четвертьфинал.

Еще одна путевка в 1/4 финала досталась лидеру Чемпионшипа "Бернли", который с минимальным счетом обыграл "Флитвуд Таун".

Кубок Англии: результаты матчей 1/8 финала

"Саутгемптон" - "Гримсби" - 1:2

Голы: Чалета-Цар, 65 - Холохан, 45+1, 50 (оба - пен.)

Обзор матча:

"Бернли" - "Флитвуд" - 1:0

Гол: Робертс, 90

Обзор матча:

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" - 3:1

Голы: Агерд, 77 (аг), Гарначо, 90, Фред, 90+5 - Бенрама, 54

Обзор матча:

"Шеффилд Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 1:0

Гол: Ндиайе, 79

Обзор матча:

Добавим, что ранее в 1/4 финала Кубка Англии вышли "Манчестер Сити", "Блэкберн", "Брайтон" и "Фулхэм".

Согласно результатам жеребьевки, в четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Фулхэма", "Манчестер Сити" померяется силами с "Бернли", "Брайтон" встретится с "Гримсби", а "Шеффилд Юнайтед" примет на своем поле "Блэкберн".

Матчи 1/4 финала Кубка Англии запланированы на 18 марта.

Напомним, действующим победителем Кубка Англии является "Ливерпуль". В финале прошлого сезона "красные" победили "Челси".

Самым титулованным клубом турнира является лондонский "Арсенал", одержав победу в турнире 14 раз.

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