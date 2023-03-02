В среду, 1 марта, состоялись заключительные четыре матча 1/8 финала Кубка Англии.
Главной сенсацией игрового дня стал вылет "Саутгемптона", который выступает в АПЛ, от представителя четвертого по силе дивизиона чемпионата Англии - "Гримсби". "Святые" проиграли на своем поле со счетом 1:2.
Также сенсационно вылетел на стадии 1/8 финала лондонский "Тоттенхэм". "Шпоры" проиграли на выезде против представителя Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" также был близок к тому, чтобы вылететь из Кубка Англии, но команде Эрика тен Хага удалось совершить камбэк в противостоянии с "Вест Хэмом" и выйти в четвертьфинал.
Еще одна путевка в 1/4 финала досталась лидеру Чемпионшипа "Бернли", который с минимальным счетом обыграл "Флитвуд Таун".
Кубок Англии: результаты матчей 1/8 финала
"Саутгемптон" - "Гримсби" - 1:2
Голы: Чалета-Цар, 65 - Холохан, 45+1, 50 (оба - пен.)
Обзор матча:
"Бернли" - "Флитвуд" - 1:0
Гол: Робертс, 90
Обзор матча:
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" - 3:1
Голы: Агерд, 77 (аг), Гарначо, 90, Фред, 90+5 - Бенрама, 54
Обзор матча:
"Шеффилд Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 1:0
Гол: Ндиайе, 79
Обзор матча:
Добавим, что ранее в 1/4 финала Кубка Англии вышли "Манчестер Сити", "Блэкберн", "Брайтон" и "Фулхэм".
Согласно результатам жеребьевки, в четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Фулхэма", "Манчестер Сити" померяется силами с "Бернли", "Брайтон" встретится с "Гримсби", а "Шеффилд Юнайтед" примет на своем поле "Блэкберн".
Матчи 1/4 финала Кубка Англии запланированы на 18 марта.
Напомним, действующим победителем Кубка Англии является "Ливерпуль". В финале прошлого сезона "красные" победили "Челси".
Самым титулованным клубом турнира является лондонский "Арсенал", одержав победу в турнире 14 раз.