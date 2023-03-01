Состоялись первые четыре матча 1/8 финала Кубка Англии.

Во вторник, 28 февраля, состоялись первые четыре матча 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

Главной сенсацией игрового дня стал вылет "Лестера". "Лисы" на своем поле уступили "Блэкберну", который выступает в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе чемпионата Англии).

"Манчестер Сити" легко преодолел стадию 1/8 финала, разгромив на выезде "Бристоль Сити" со счетом 3:0. Голами в составе команды Пепа Гвардиолы отличились Кевин Де Брюйне и Фил Фоден.

Также в следующий раунд Кубка Англии пробился "Брайтон", который возглавляет бывший тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби. "Чайки" на выезде победили "Сток Сити".

В заключительном матче игрового дня "Фулхэм" обыграл "Лидс Юнайтед" со счетом 2:0. Первый гол в этой игре получился шедевральным - португальский хавбек Жоау Пальинья забил пушечным ударом с дальней дистанции. Второй гол "дачников" забил арендованный у "Шахтера" вингер Манор Соломон.

Кубок Англии: результаты матчей 1/8 финала

"Лестер" - "Блэкберн" - 1:2

Голы: Ихеаначо, 67 - Долан, 33, Смодич, 52

"Лестер": Иверсен, Перейра (Кастань, 73), Амарти, Фас, Томас (Кристиансен, 57), Прат (Ихеаначо, 57), Сумаре (Менди, 73), Дьюсбери-Холл, Тете (Дака, 73), Варди, Барнс

"Блэкберн": Пирс, Ренкин-Костелло (Бриттен, 61), Картер, Хайем, Пикеринг, Трэвис, Мортон (Филлипс, 85), Хеджес (Бакли, 84), Смодич, Долан, Галлахер (Вэйл, 76)

Предупреждения: Томас, Ихеаначо, Менди - Смодич

Обзор матча:

"Бристоль Сити" - "Манчестер Сити" - 0:3

Голы: Фоден, 7, 74, Де Брюйне, 81

"Бристоль Сити": О'Лири, Теннер (Вайманн, 46), Вайнер, Калас, Принг (Дасилва, 77), Джеймс (Кинг, 89), Уильямс (Тейлор-Кларк, 89), Сайкс, Скотт, Белль, Уэллс (Франсуа, 82)

"Манчестер Сити": Ортега (Эдерсон, 46), Аканджи, Диаш, Аке (Гомес, 83), Льюис, Филлипс, Марез (Грилиш, 71), Де Брюйне, Силва (Перроне, 88), Фоден (Палмер, 83), Альварес

Предупреждения: Уильямс - Фоден, Силва

Обзор матча:

"Сток Сити" - "Брайтон" - 0:1

Гол: Фергюсон, 30

"Сток Сити": Бонем, Стерлинг (Клукас, 68), Туанзебе (Тейлор, 76), Вилмот, Хувер, Бейкер, Томпсон, Лоран (Смоллбоун, 46), Браун (Лоу, 83), Кемпбелл (Селина, 76), Таймон

"Брайтон": Стил, Лэмпти, ван Геке, Данк, Гросс, Мак Аллистер, Кайседо, Сармьенто (Уэлбек, 79), Митома (Энкисо, 75), Буонанотте (Велтман, 69), Фергюсон (Ундав, 69)

Предупреждения: Лоран, Бейкер - Ундав

Обзор матча:

"Фулхэм" - "Лидс" - 2:0

Голы: Пальинья, 21, Соломон, 56

"Фулхэм": Родак, Соареш (Тете, 90), Адарабиойо, Рим, Робинсон, Лукич, Пальинья (Г. Рид, 81), Уилсон (Виллиан, 81), Перейра, Соломон (Б. Рид, 81), Митрович (Карлос Винисиус, 69)

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Кох, Кристенсен, Фирпо, Маккенни, Адамс, Рока (Ааронсон, 74), Саммервилл, Рюттер (Бэмфорд, 63), Ньонто (Гаррисон, 63)

Обзор матча:

Добавим, что еще четыре матча 1/8 финала Кубка Англии по футболу будут сыграны в среду, 1 марта.

Напомним, действующим победителем Кубка Англии является "Ливерпуль". В финале прошлого сезона "красные" победили "Челси".

Самым титулованным клубом турнира является лондонский "Арсенал", одержав победу в турнире 14 раз.

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