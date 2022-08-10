"Бенфика" сыграет с "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Во вторник, 9 августа, состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Финалист прошлого розыгрыша Лиги Европы шотландский "Рейнджерс" сумел отыграть два мяча гандикапа у команды "Юнион Сен-Жилуаз" из Бельгии.

Португальская "Бенфика", за которую выступает украинец Роман Яремчук, разбила "Митьюлланд" и пробилась в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 1:3.

В составе "орлов" отличились Энцо Фернандес, Энрике Араужу и Диогу Гонсалвеш.

Украинский форвард вышел на замену сразу после перерыва и сделал голевую передачу на Гонсалвеша, когда забивался 3-й гол. Это первое голевое действие Яремчука в сезоне. В трех играх он трижды выходил на смену.

Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации

"Жальгирис" (Литва) – "Буде-Глимт" (Норвегия) – 1:1 (первый матч - 0:5)

Голы: Кереме, 39 – Мугиша, 51

Обзор матча:

"Аполлон" (Кипр) – "Маккаби Хайфа" (Израиль) – 2:0 (0:4)

Голы: Онженда, 19, Колль, 27

Обзор матча:

"Виктория Пльзень" (Чехия) – "Шериф" (Молдова) – 2:1 (2:1)

Голы: Климент, 10, Москера, 62 – Аканби, 47

"Пюник" (Армения) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 0:2 (0:5)

Голы: Канга, 44, Павков, 60

"Миттьюлланд" (Дания) – "Бенфика" (Португалия) – 1:3 (1:4)

Голы: Систо, 63 – Фернандес, 23, Араужу, 63, Гонсалвеш, 88

"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Лудогорец" (Болгария) – 4:2 (2:1)

Голы: Дрмич, 12, Оршич, 27, 44, Петкович, 87 (пен) – Десподов, 45+4, 49

Обзор матча:

"Ференцварош" (Венгрия) – "Карабах" (Азербайджан) – 1:3 (1:1)

Голы: Траоре, 86 – Зубир, 7, Ваджи, 54, 78

ПСВ (Нидерланды) – "Монако" (Франция) – 3:2 OT (1:1)

Голы: Верман, 21, Гуттьерес, 89, Де Йонг, 109 – Марипан, 58, Бен Йеддер, 70

Обзор матча:

"Штурм" (Австрия) – "Динамо" Киев (Украина) – 1:2 OT (0:1)

Голы: Хойлунд, 27 – Вивчаренко, 97, Цыганков, 112

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Юнион Сен-Жилуаз" (Бельгия) – 3:0 (0:2)

Голы: Тавернье, 45 (пен), Чолак, 58, Тильман, 79

Напомним, в плей-офф квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против португальской "Бенфики". Поединки состоятся 17 и 23 августа. Первый матч будет для киевлян номинально домашним, а ответный - гостевым.

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