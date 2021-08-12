Украинец накануне успешно дебютировал в составе португальской "Бенфики".

Форвард сборной Украины и новичок португальской "Бенфики" Роман Яремчук отказался давать комментарий на русском языке российскому журналисту.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал спортивный журналист Максим Алланазаров.

"Вчера после игры удалось проникнуть к автобусу "Бенфики" и чуть-чуть поговорить с Романом Яремчуком. Местные копы вошли в положение и не стали меня щемить.

Жалко, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю", - пояснил он.

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Напомним, Яремчук накануне успешно дебютировал в составе португальской "Бенфики".

Украинец сыграл в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против московского "Спартака". Украинец вышел на поле на 64-й минуте игры.

В компенсированное время Яремчук поставил точку в матче. Украинец пробивал по воротам, мяч попал сперва в ногу одного игрока "Спартака", затем в другого, после чего залетел в сетку.

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Автор: Дмитрий Захаров