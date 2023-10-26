"Манчестер Сити" выиграл три подряд матча и уверенно лидирует в своей группе.

В среду, 25 октября, "Манчестер Сити" в гостевом матче одолел швейцарский "Янг Бойз" в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Игра проходила на стадионе "Ванкдорф" в Берне и завершилась со счетом 3:1.

Два гола в составе "Манчестер Сити" забил Эрлинг Холанд. Особенно красивым получился второй гол норвежца - форвард "горожан" на замахе эффектно убрал защитника и отправил мяч в дальнюю "девятку" ворот. Еще один в составе "Сити" забил Мануэль Аканджи. Единственный гол "Янг Бойз" в этом поединке забил Мешак Элиа. 27-летний нападающий высколчил на "свидание" с голкипером "Манчестер Сити" и технично его перебросил.

Видео дня

"Янг Бойз" - "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Элиа (52) - Аканджи (48), Холанд (67, с пенальти, 86)

"Янг Бойз": Рачоппи, Блум (Янко, 80), Камара, Бенито, Гарсия (Перссон, 80), Ниассе, Лаупер (Малес, 80), Угринич, Монтейру (Ганвула, 72), Иттен (Нсаме, 72), Элиа

"Манчестер Сити": Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш, Аке, Ковачич, Родри (Филлипс, 90), Доку (Б. Силва, 72), Нуньеш (Альварес, 72), Грилиш, Холанд (Гомес, 90)

Предупреждения: Монтйеру (3), Камара (64)

Обзор матча:

В другом матче этой группы "РБ Лейпциг" победил на своем поле "Црвену Звезду" (3:1).

Таким образом, после трех туров "Манчестер Сити" с 9 баллами возглавляет турнирную таблицу группы G. На второй позиции с 6 баллами идет "РБ Лейпциг". Далее расположились "Янг Бойз" и "Црвена Звезда" - по 1 баллу.

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