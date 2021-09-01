Александр Петраков подчеркнул, что команда допустила детские ошибки.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью в матче квалификации ЧМ-2022 против сборной Казахстана.

Своими эмоциями Петраков поделился в интервью каналам "Футбол 1,2,3".

"Даже не знаю, что сказать. На 93-й минуте забиваем мяч, я уже радуюсь, а потом одна подача, и гол. Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки. Даже на юношеском уровне, извиняюсь, таких ошибок не допускают", - сказал Петраков.

"Я же не могу выйти и забить вместо них. Они выходят один на один и не могут реализовать такие моменты. Не знаю, что говорить...", - добавил специалист.

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Петраков также оценил качество игры команды:

"Неплохо играли первые 25-27 минут, а потом подустали. Потом снова начали играть. Функционально не держат эту схему".

Также он высказался о дальнейших шансах сборной Украины в отборе:

"Мы будем играть до последнего. Все ребята расстроены. Им сейчас надо на восстановление, а они даже встать не могут. Тяжело играть на искусственном поле, ноги сели у всех. Теперь лететь 5,5 часа, потом Франция. Но мы будем играть до последнего".

Казахстан - Украина: итоги матча

Матч Казахстан - Украина закончился со счетом 2:2.

Сборная Украины не смогла одержать первую победу в квалификации ЧМ-2022. У "желто-синих" в активе 4 очка после четырех игр.

Украина в четвертый раз подряд сыграла в отборе на ЧМ вничью.

Андрей Ярмоленко провел свой 100-й матч за сборную Украины. Больше Ярмоленко за украинскую команду играли только Анатолий Тимощук (144 матча) и Андрей Шевченко (111). 100 матчей также в активе Руслана Ротаня.

Виталий Миколенко и Александр Зинченко из-за перебора желтых карточек пропустят следующий матч отбора (против Франции 4 сентября).

Автор: Антон Дударь