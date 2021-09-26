Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что его удивили комментарии о том, что он оказывает давление на судей.
Луческу цитирует официальный сайт "Динамо".
"Меня удивляют стрелы, летящие в меня, что мы прессингуем судей, оказываем давление на них. Меня таким образом хотят дестабилизировать? Наверное, с тем опытом и возрастом, которые у меня, а также всем тем, что я сделал для украинского футбола, я заслуживаю другое отношение и большего уважения", - сказал румынский тренер.
"Пусть те, кто говорит об этом, лучше дважды подумают, прежде чем говорить в мой адрес подобные вещи", - добавил Луческу.
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Что предшествовало комментарию Луческу?
- Ранее после поражения "Динамо" в матче за Суперкубок Украины Луческу пожаловался на агрессивное и неуважительное поведение представителей "Шахтера".
- Тренер "горняков" Роберто Де Дзерби ответил румыну и заявил, что Луческу сам в каждом матче оказывает давление на арбитров.
"Шахтер" - "Динамо": итоги матча за Суперкубок Украины-2021
- "Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0.
- "Шахтер" добыл свой 9-й Суперкубок Украины в истории. На счету киевлян тоже 9 побед в этом турнире.
- "Шахтер" выиграл Суперкубок впервые за четыре года.
- "Горняки" выиграли свой 36-й трофей за время независимости Украины. У "Динамо" - 38.
- 42-летний наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби выиграл свой первый трофей в тренерской карьере.