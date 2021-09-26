Заочный диалог между двумя специалистами получил продолжение.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что его удивили комментарии о том, что он оказывает давление на судей.

Луческу цитирует официальный сайт "Динамо".

"Меня удивляют стрелы, летящие в меня, что мы прессингуем судей, оказываем давление на них. Меня таким образом хотят дестабилизировать? Наверное, с тем опытом и возрастом, которые у меня, а также всем тем, что я сделал для украинского футбола, я заслуживаю другое отношение и большего уважения", - сказал румынский тренер.

"Пусть те, кто говорит об этом, лучше дважды подумают, прежде чем говорить в мой адрес подобные вещи", - добавил Луческу.

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Что предшествовало комментарию Луческу?

"Шахтер" - "Динамо": итоги матча за Суперкубок Украины-2021

"Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0.

"Шахтер" добыл свой 9-й Суперкубок Украины в истории. На счету киевлян тоже 9 побед в этом турнире.

"Шахтер" выиграл Суперкубок впервые за четыре года.

"Горняки" выиграли свой 36-й трофей за время независимости Украины. У "Динамо" - 38.

42-летний наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби выиграл свой первый трофей в тренерской карьере.

Автор: Антон Дударь