Виктор Вацко возмущен заявлениями главного тренера сборной Украины на пресс-конференциях.

Украинский футбольный журналист и телекомментатор Виктор Вацко подверг критике главного тренера сборной Украины Александра Петракова за его высказывание во время пресс-конференций.

В эфире своей авторской программы Вацко выразил возмущение заявлением наставника о том, что он дает футболистам выходные, и те могут "поработать в постелях со своими женами".

"Знаете, что такое национальная сборная Украины для меня? Это футбольная вершина, гордость нации, это солидность. И когда человек, возглавляющий эту сборную, на пресс-конференции, публичном мероприятии в рамках международного матча с участием международных медиа рассказывает, что даст два выходных своим футболистам, чтобы те два дня работали в постели с женщинами...

Перед этим была история в Гладбахе с цитатой "Никогда не думал, что буду сидеть в Германии, немцы будут желать мне добра, а мои братья будут убивать нас". Как это понимать? Кто братья? Какие братья? А где не братья? А немцы кто? Еще не хватало сказать что-нибудь о том, что деды воевали.

В этой ситуации мне больше всего жаль пресс-атташе сборной Александра Гливинского, который сбоку тихонько сидит и тихонько сползает вниз. В этой ситуации мне становится, как называет это состояние современная молодежь, кринжево. Мое поколение высказывалось проще и четче – я в а**е от этого. Ни больше, ни меньше. В а**е.

Александр Васильевич, вы – главный тренер национальной сборной Украины. Вы понимаете, где вы? Понимаете, на каком вы уровне? Понимаете, какую команду страны и в какое время вы представляете на международном уровне? Вы понимаете, какая у вас сейчас миссия там, в Европе. Особенно на официальных медиа-мероприятиях вокруг матчей.

Kalush на Евровидении выходит и на весь мир кричит "Save Азовсталь", а здесь национальная сборная Украины и "отработать с женщинами в кроватях". Вы серьезно?

В то же время плюс-минус в тот же день, другие фото - со встречи Андрея Шевченко с президентом Украины Владимиром Зеленским. Все медиапространство заполнено интервью Шевченко в статусе посла благотворительной платформы United24 с месседжами, которые он представляет Украину на международной футбольной арене много лет, но сегодня, когда его государство страдает от войны, его приоритет не футбол, а помощь Украине. Разницу чувствуете?

Мы говорим о сборной страны, которая воюет. Сборная играет в военное время за границей. И сборная представляет страну, и она обязана нести немного другие сообщения мировому обществу", - сказал Вацко в эфире "Вацко on air".

Напомним, свой первый поединок в рамках подготовки к игре против Шотландии сборная Украины сыграла против немецкой "Боруссии" Менхенгладбах. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды. Во второй игре подопечные Александра Петракова со счетом 3:1 одолели представителя Италии - "Эмполи". В третьей игре Украина расписала мировую с хорватской "Риекой".

Сборная Украины: официальные игры в июне

1 июня у "сине-желтых" запланирован полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Победитель этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.

Кроме того, в июне сборная Украины сыграет несколько матчей в рамках Лиги наций. 8 и 14 июня команда Петракова сыграет против Ирландии, а 11 июня - против Армении.

Вас также могут заинтересовать новости: