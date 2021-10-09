Коуч "желто-синих" Александр Петраков впервые победил на посту тренера национальной сборной.

Тренер сборной Украины Александр Петраков отреагировал на свою первую победу во главе национальной команды. "Желто-синие" на выезде добыли важнейшие три очка, обыграв Финляндию.

Слова 64-летнего специалиста приводят телеканалы "Футбол 1,2,3".

"Я уже о Боснии думаю. Эта победа ничего не будет стоить, если не обыграем Боснию. Они сегодня Казахстан одолели, и я уже думаю только о следующем сопернике. Состав? Считаю, что это оптимальный сейчас состав. Молодые постепенно стучат в основу - Корниенко, Булеца. Коля Шапаренко молодец, хорошо отыграл. Молодцы", - сказал Петраков.

"Конечно, неожиданно, что Ярмоленко забил с правой ноги. Он тянул сегодня, лидер команды. Все молодцы. Ребятам нравится тот футбол, который я хочу видеть, но этот футбол очень энергозатратный. Ребята всю игру прессинговали, всю игру бегали", - добавил коуч.

"Подсказки Ярмоленко? Я его просто подбадривал - его по спине ударили. Он сказал, мол, сыграю сколько смогу. Я его как сына подбадривал: "Давай, Андрюша, держись". Сейчас летим домой, буду смотреть матч Боснии в самолете. Скажу ребятам сейчас: "Поздравляю, забыли победу, впереди Босния", - завершил Петраков.

Финляндия - Украина: итоги матча

Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022 одержала первую победу. У "желто-синих" в активе 8 очков после шести матчей. У Финляндии 5 очков и на один поединок меньше. У Боснии и Герцеговины тоже 5 матчей, но 6 очков.

Украина до этой игры 5 матчей подряд играла вничью в отборе на ЧМ.

Андрей Пятов провел свой 100-й матч за сборную Украины. Больше Пятова за украинскую команду сыграли только Анатолий Тимощук (144 матча), Андрей Шевченко (111) и Андрей Ярмоленко (102). 100 матчей также в активе Руслана Ротаня.

В возрасте 37 лет и 103 дней Пятов стал самым возрастным футболистом в истории сборной Украины. Он побил рекорд Тимощука.

Следующий матч отбора Украина сыграет 12 октября дома против Боснии и Герцеговины.

В марте этого года Украина в Киеве сыграла вничью с финнами.

Автор: Артем Будрин