Обнаружилась оговорка "по Фрейду".

Люксембургский футболист московского "Спартака" Кристофер Мартинс Перейра сделал курьезное сообщение в Instagram на тему возвращения из отпуска. 25-летний полузащитник обратился к болельщикам, чтобы сообщить, что он быстро вернется в Россию. Но обнаружилась оговорка "по Фрейду".

"Все в порядке. Я скоро вернусь в задницу", - написал Перейра в сториз, добавив тег "Москва. Россия".

Очевидно, футболисту позвонили из клуба и сделали замечание. Люксембуржец исправил надпись: он заменил слово "задница" на "обратно".

Ранее сборная Польши выгнала своего игрока, который остался играть в России, несмотря на то, что эта страна ведет кровавую войну.

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