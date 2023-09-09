Сергей Ребров поблагодарил подопечных за характер.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью с Англией (1:1) в отборе к Евро-2024.

"Игроки сделали очень хороший праздник для людей. На стадионе была очень хорошая атмосфера. Никто не хочет возвращаться домой, потому что дело не только в результате, но и в игре. Англия изменила нашу тактику. Мы пытались атаковать, но в первом тайме Англия была сильной. Они контролировали мяч, но в футболе недостаточно контролировать мяч. Англия создала не так много моментов, потому что мы очень хорошо защищались", - сказал Ребров в комментарии Channel 4.

Ребров отметил, что любому тренеру нужно время и благодаря хорошим результатам игроки поверят в идеи наставника.

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"Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы. Мы должны уважать соперника, но мы также должны думать о своей игре. Думаю, что игроки сделали это. Если вы видите лица игроков, то они очень устали. Очень трудно играть против Англии. У них сейчас нет эмоций, потому что они очень устали. Мы показали характер, что очень важно. У игроков есть желание развиваться", - добавил Ребров.

Сборная Украины в отборе к Евро-2024

Ранее "сине-желтые" выиграли у Северной Македонии (3:2) и Мальты (1:0), а также уступили в Лондоне Англии (0:2).

В турнирной таблице Англия занимает первое место (5 матчей, 13 очков), далее идет Украина (4 матча, 7 очков), Италия (2 игры, 3 очка), Северная Македония (3 игры, 3 очка) и Мальта (4 игры, ноль очков).

12 сентября в Милане сборная Украины проведет поединок против Италии.

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