Экс-наставник "Зари" поблагодарил подопечных за самоотдачу.

Главный тренер молдавского "Шерифа", украинец Юрий Вернидуб, прокомментировал победу над донецким "Шахтером".

Слова 55-летнего специалиста приводит FootBoom.

"Хорошая игра, хороший соперник, мы понимаем, что играли с постоянным участником Лиги чемпионов. Понимали их силу, но я знал, что мои ребята в скорости и технике не сильно уступают. Рад за своих ребят, что они показали неплохой футбол. Мы выбрали правильную тактику, не дали шансов "Шахтеру" забить, а свои выходы из обороны в атаку использовали на ура. Я сегодня очень счастливый человек", - сказал украинский коуч.

"Мне конечно приятно, я сам из Украины, работал 9 лет в "Заре", у нас всегда нелегкие игры были с Донецком. И сегодня, когда я главный тренер "Шерифа" и мы побеждаем в первом матче группы Лиги чемпионов "Шахтер" - это многого стоит. Я благодарен всем сотрудникам и членам тренерского штаба", - добавил Вернидуб.

"Я горжусь, что стадион скандировал моё имя. Но это не только моя заслуга - без этих ребят победы не было бы. Плюс дисциплина, плюс понимание того, что нужно делать. Ну и респект болельщикам, огромный поклон за поддержку", - выразил благодарность украинец.

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"Шериф" - "Шахтер": итоги матча

И для главного тренера "Шерифа" Юрия Вернидуба, и для наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби это был дебютный поединок на групповом этапе Лиги чемпионов. А "Шериф" вообще впервые в истории сыграл в групповом раунде ЛЧ.

Вернидуб стал вторым украинским тренером, которому удалось выиграть матч в группе ЛЧ во главе иностранного клуба. Ранее это удавалось только Олегу Протасову с греческим "Олимпиакосом" в сезоне 2003/04.

Андрей Пятов стал 10-м вратарем в истории ЛЧ, которому удалось достичь отметки в 70 матчей в этом турнире.

Во 2-м туре "Шахтер" 28 сентября дома сыграет против "Интера".

Автор: Артем Будрин