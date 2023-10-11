Эден Азар за свою карьеру сыграл более 700 матчей и забил 200 голов.

Звездный экс-полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар завершил профессиональную карьеру.

О своем неожиданном решении 32-летний футболист сообщил в социальных сетях.

"Надо уметь слушать и говорить "стоп" в нужный момент. После 16 лет и более 700 сыгранных матчей я решил закончить свою профессиональную футбольную карьеру.

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Я осуществил свою мечту играть по всей Европе и миру. За свою карьеру я познакомился с прекрасными людьми, менеджерами, тренерами, товарищами по команде. Особенно хочу поблагодарить клубы, в которых я играл: "Лилль", "Челси" и "Реал" Мадрид. Конечно же, хочу поблагодарить сборную Бельгии.

Особое спасибо моим родным, друзьям, советникам и людям, которые были со мной в хорошие и плохие периоды жизни. Огромное спасибо вам, мои фанаты, следящие за мной на протяжении всех этих лет, за вашу поддержку в каждой стране, где я играл.

Пришло время наслаждаться любимыми и получать новые впечатления. Скоро увидимся вне поля", - написал Азар в своем Инстаграме.

Добавим, что Эден Азар разорвал контракт с мадридским "Реалом" минувшим летом. За четыре сезона в Мадриде бельгиец сыграл 76 матчей, забил 7 голов и отдал 12 голевых передач.

Лучший период своей карьеры Азар провел в составе "Челси". За лондонский клуб Эден сыграл 352 матча, забил 110 голов и отдал 92 голевых передачи. Также бельгийский полузащитник сыграл 194 матча и забил 50 голов за французский "Лилль".

За свою карьеру Эден Азар один раз становился победителем Лиги чемпионов, дважды выигрывал Лигу Европы, АПЛ и Ла Лигу, один раз - Лигу 1, а также завоевал 8 международных и национальных Кубков и Суперкубков.

За национальную сборную Бельгии Эден Азар сыграл 126 матчей и забил 33 гола.

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