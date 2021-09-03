Легендарный экс-футболист созвал брифинг.

Андрей Шевченко хотел продолжить тренировать сборную Украины, однако Украинская ассоциация футбола не предложила новый контракт.

Об этом 44-летний специалист сообщил на брифинге, который он созвал вместе со своим тренерским штабом.

Шевченко отметил, что президент УАФ Андрей Павелко не хотел говорить о продлении контракта.

"После чемпионата Европы я и мой штаб приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию со сборной. По приезду в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы - разговора о пролонгации не было. 30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Я не говорил, что ухожу, я лишь объявил всем, что мой контракт закончился", - сказал бывший наставник главной команды страны.

"Почему мы собрали именно сегодня пресс-конференцию? Потому что я ждал, когда мои помощники освободятся и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считаю правильным, что они тоже должны участвовать в этой пресс-конференции", - добавил "Шева".

Ранее Шевченко прокомментировал свои планы на ближайшее будущее.

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Андрей Шевченко: карьера в сборной Украины

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. До этого он работал ассистентом в штабе Михаила Фоменко.

В отборе на чемпионат мира-2018 под руководством Шевченко сборная Украины заняла третье место в отборочной группе, не сумев квалифицироваться на турнир.

После этого Шевченко удалось вывести сборную Украины на Евро-2020, заняв первое место в отборочной группе с Португалией.

Кроме того, сборная Украины в 2018 году успешно выступила в Лиге наций, повысившись в классе. В 2020 году в Лиге А Лиги наций украинская сборная не смогла сохранить прописку лишь из-за технического поражения за матч со Швейцарией.

На Евро-2020 сборная Украины заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией, затем в дополнительное время прошла в плей-офф Швецию (2:1), а в четвертьфинале уступила Англии (0:4). Выход в 1/4 финала стал для "желто-синих" лучшим результатом на ЧЕ.

Автор: Артем Будрин